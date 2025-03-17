Політика

Суд у Грузії виніс новий вирок щодо Саакашвілі
17 Березня 2025 10:48
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Міхеїл Саакашвілі в суді / Фото: Reuters
Міхеїл Саакашвілі в суді / Фото: Reuters

Суд у Грузії визнав колишнього президента країни Михайла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону та засудив до 4,5 року позбавлення волі, повідомило Mtavari TV.

Справу було порушено після того, як Саакашвілі, який перебував у розшуку, 29 вересня 2021 року повернувся з України до Грузії. 1 жовтня 2021 року колишнього президента заарештували.

“Цей вирок частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року – 8 років… У результаті, за сукупністю вироків, Михайлу Саакашвілі встановлюється остаточний захід у вигляді позбавлення волі строком на 12 років і 6 місяців”, – заявив суддя.


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