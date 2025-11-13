У РФ на НПЗ у Нижньокамську спалахнула масштабна пожежа (відео)

Сьогодні, 13 листопада, на території одного з виробничих підрозділів підприємства “Нижньокамськнафтохім” почалася пожежа.

Про це повідомив OSINT-проєкт Exilenova+.

За попередніми даними, на заводі, ймовірно, горить одна з установок первинної переробки нафти.

“Горить на промзоні-2, в районі заводу стиролу і поліефірних смол (СПС) – частина великого хімічного комплексу “Нижньокамськнафтохім”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією російського МНС, для ліквідації пожежі залучили 32 одиниці техніки та 95 пожежників. Крім того, було задіяно вісім лафетних стволів і пожежний пінопідйомник. Відкрите загоряння вдалося ліквідувати.

За попередніми даними, постраждалих немає. Причини загоряння не уточнюються.