        У РФ на НПЗ у Нижньокамську спалахнула масштабна пожежа (відео)

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2025 15:52
        Пожежа на НПЗ у Нижньокамську / Скриншот
        Пожежа на НПЗ у Нижньокамську / Скриншот

        Сьогодні, 13 листопада, на території одного з виробничих підрозділів підприємства “Нижньокамськнафтохім” почалася пожежа.

        Про це повідомив OSINT-проєкт Exilenova+.

        За попередніми даними, на заводі, ймовірно, горить одна з установок первинної переробки нафти.

        “Горить на промзоні-2, в районі заводу стиролу і поліефірних смол (СПС) – частина великого хімічного комплексу “Нижньокамськнафтохім”, – йдеться в повідомленні.

        За інформацією російського МНС, для ліквідації пожежі залучили 32 одиниці техніки та 95 пожежників. Крім того, було задіяно вісім лафетних стволів і пожежний пінопідйомник. Відкрите загоряння вдалося ліквідувати.

        За попередніми даними, постраждалих немає. Причини загоряння не уточнюються.


