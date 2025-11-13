На кордоні з ЄС затримано українця, який воював на боці росії

На пункті пропуску «Шегині – Медика» затримано громадянина України, який воював у складі зс рф.

Слідством встановлено: 33-річний затриманий — уродженець росії, який проживав на території України у місті Суми, після окупації Криму він отримав російський паспорт у незаконному «органі влади» та оформив документи для служби в армії країни-агресора.

У березні 2024 року чоловік свідомо уклав контракт із міноборони рф, вступив до мобілізаційного резерву на три роки, а згодом став оператором БПЛА у підрозділі російських військ. Брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Реклама

Реклама

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, йому заочно повідомили про підозру у державній зраді, оголосили в міжнародний розшук.

Під час спроби виїхати до ЄС його затримали. При цьому, під час огляду у чоловіка було виявлено також паспорт рф і встановлено, що він має дійсний контракт з Міністерством оборони країни-агресора.

Підозрюваного доставлено до органу досудового розслідування.

Прокуратура звернулася до суду для застосування запобіжного заходу – тримання під вартою.