ТОП-10 новорічних товарів, які швидко розкуповують оптом

Підготовка бізнесу до новорічного сезону завжди починається з оптових закупівель популярних товарів. Чим раніше ви сформуєте асортимент, тим більше шансів отримати високий попит і стабільні продажі в пікові дні. У святковому каталозі магазину LUGI представлені товари, які підходять для магазинів, салонів краси, кав’ярень, торгових точок і навіть святкового оформлення офісів, наприклад, новорічні підсвічники https://lugi.com.ua/novorichni-tovary/novorichni-pidsvichniki/. Розглянемо найпопулярніші позиції, які найшвидше розкуповують оптом і які варто обов’язково включити у замовлення.

1. Ялинкові кульки та набори прикрас

Класика, яка продається завжди. У каталозі LUGI є кульки:

в наборах різних кольорів;

матові;

глянцеві; з блиском;

однотонні та комбіновані.

Оптові покупці найчастіше обирають універсальні кольори — червоний, золотий, білий, срібний, а також трендові глибокі відтінки — синій, смарагдовий, бронзовий.

2. Світлодіодні гірлянди

Гірлянди — товар №1 у сезон. Підходять для дому, кафе, фотозон і фасадів. У LUGI є:

гірлянди на батарейках;

класичні LED-нитки;

сяйливі завіси;

декоративні моделі для столу.

Рекомендується закуповувати кілька типів одразу — попит на них зростає ближче до свят.

3. Новорічні вінки

Вінки виглядають затишно і не потребують складного оформлення. Їх купують для дверей, стін і навіть як елемент для фотозон. На сайті представлені моделі в екостилі, зі шишками, стрічками та декоративними ягодами.

4. Декоративні фігурки та статуетки

Фігурки оленів, будиночків, Санти, янголів і гномів створюють атмосферу свята. Такі елементи активно купують кав’ярні, магазини, салони, і вони швидко «розлітаються», бо підходять як подарунок і як декор.

5. Свічки та підсвічники

Світло свічок додає тепла будь-якому інтер’єру. У каталозі є як класичні свічки, так і декоративні підсвічники у зимовому стилі. Часто ці товари беруть комплектами для оформлення столів і вітрин.

6. Новорічні гірлянди з мішури

Мішура ніколи не виходить з моди. Вона легка, доступна та дозволяє швидко створити святковий настрій. Оптові замовлення зазвичай включають мішуру різних кольорів і довжин, адже покупці люблять комбінувати.

7. Декор для столу та сервірування

Скатертини, серветки, підсвічники, декоративні гілки, фігурні серветкотримачі — це товари, які особливо часто купують ресторани та кав’ярні. У LUGI є багато варіантів у святковій стилістиці, що виглядають світло та охайно.

8. Святкові подарункові пакети та коробки

У новорічний сезон покупці активно дарують подарунки, і упаковка потрібна завжди. Пакети зі святковими ілюстраціями, декоративні коробки й мішечки з тканини продаються дуже швидко, особливо якщо запропонувати їх разом із сувенірами.

9. Набори для прикрашання інтер’єру

Готові декоративні комплекти — тренд останніх років. Це можуть бути набори з кульок, гірлянд, фігурок та свічників у єдиній кольоровій гамі. Вони зручні тим, що покупцю не потрібно підбирати декор самостійно.

10. Мініялинки настільні

Такі ялинки купують для робочих столів, reception-зон, кафе та невеликих приміщень. Вони компактні, виглядають святково та продаються чудово до самого Нового року. На сайті є моделі зі штучними гілками, шишками та невеликими прикрасами.

Висновок

Щоб успішно підготуватися до зимового сезону продажів, важливо орієнтуватися на найпопулярніші товарні групи та закуповувати їх завчасно. У каталозі магазину LUGI ви знайдете великий вибір прикрас, світлових елементів, декору та готових наборів, які підходять для різних форматів бізнесу. Склавши збалансований асортимент із цих 10 категорій, ви забезпечите стабільний попит і приємний святковий настрій для ваших клієнтів.