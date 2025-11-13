Минулої доби під ворожими ударами опинилися Харків та чотири населені пункти області

        Суспільство

        Віктор Алєксєєв
        13 Листопада 2025 08:57
        Наслідки російської атаки Харкова вранці, 12 листопада / Фото Харківська ОВА
        У Харкові медичну допомогу отримали двоє чоловіків віком 58 і 54 роки та 60-річна жінка, повідомив начальник Харківської ОГА Олег Синєгубов.

        За його словами, рросійські війська застосовували по регіону п’ять БпЛА типу «Герань-2», чотири FPV-дрони та сім безпілотників невстановленого типу. Внаслідок ударів пошкоджено транспортне підприємство, вибито скління у 15 багатоквартирних і п’яти приватних будинках, пошкоджено десять автомобілів.

        У Золочеві Богодухівського району пошкоджено приватний будинок. У селі Заміст Куп’янського району зафіксовано руйнування двох житлових будинків. У Боровій Ізюмського району пошкоджено житловий будинок, а в Білому Колодязі Чугуївського району — автомобіль.

