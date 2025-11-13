Рубіо: США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії. За його словами, найбільші російські нафтові компанії вже перебувають під обмеженнями, а подальші кроки стосуватимуться передусім контролю за виконанням чинних санкцій.

Про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

Він наголосив, що США вже застосували ключові інструменти тиску: «Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях – саме цього всі й вимагали».

Окремо держсекретар зупинився на темі «тіньового флоту», який Росія використовує для обходу нафтових обмежень. На його думку, боротьба з цим явищем є частиною механізму забезпечення виконання санкцій, а не підставою для запровадження нових. Рубіо також заявив, що європейські партнери повинні відігравати активнішу роль у цьому процесі.

Відповідаючи на питання про перспективи миру, Рубіо наголосив, що оцінювати наміри Москви можна лише за її діями. На його думку, Росія «чітко заявила, що хоче залишок Донеччини», і такі вимоги є неприйнятними для України.

Коментуючи масовані ракетні удари по українській території, держсекретар назвав їх спробою зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення.

Рубіо підтвердив, що США ведуть із Києвом постійні переговори щодо підтримки української енергосистеми. Вашингтон розглядає надання як спеціального обладнання, так і засобів для оборони енергооб’єктів, однак ризик швидкого знищення техніки залишається високим.

«Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після встановлення, проблема нікуди не зникне. Так відбувається вже два-три роки», – резюмував Рубіо.