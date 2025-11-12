        Суспільство

        Тумани, дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на четвер

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2025 22:02
        Осіній Київ / Фото: lugrin, depositphotos
        Осіній Київ / Фото: lugrin, depositphotos

        У четвер, 13 листопада, в Україні пануватиме прохолодна погода. У більшості областей очікуються невеликі дощі та тумани, на заході — без опадів.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Тиск по території України зростатиме, формуючи поле підвищеного тиску. Таким чином у західних областях опадів вже не очікуємо, а ось у всіх інших областях залишкові процеси атмосферного фронту зумовлюватимуть випадання невеликих дощів”, – пояснили синоптики.  

        Місцями у західних та північних областях можливі тумани, тому водіям і пішоходам радять бути обережними.

        Повітряні потоки із заходу та північного заходу принесуть прохолоду: вночі температура становитиме 0…+5 °C, вдень підвищуватиметься до +5…+10 °C.

        Погодна мапа України на 13 листопада / Фото: Укргідрометцентр

