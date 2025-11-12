Тумани, дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на четвер

У четвер, 13 листопада, в Україні пануватиме прохолодна погода. У більшості областей очікуються невеликі дощі та тумани, на заході — без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Тиск по території України зростатиме, формуючи поле підвищеного тиску. Таким чином у західних областях опадів вже не очікуємо, а ось у всіх інших областях залишкові процеси атмосферного фронту зумовлюватимуть випадання невеликих дощів”, – пояснили синоптики.

Місцями у західних та північних областях можливі тумани, тому водіям і пішоходам радять бути обережними.

Повітряні потоки із заходу та північного заходу принесуть прохолоду: вночі температура становитиме 0…+5 °C, вдень підвищуватиметься до +5…+10 °C.