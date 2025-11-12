За сім діб від російських ДРГ зачищено понад 7 кв. км у Покровському районі, — Сирський

Стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії органів військового управління та підрозділів, залучених до виконання бойових завдань. Голова ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок, де разом із командирами підбив підсумки виконаних завдань і спланував подальші дії.

Про це Олександр Сирський написав у Facebook.

Покровський напрямок залишається центральним у контексті наступу противника, де фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій і зосереджена значна частина ворога. Сирський наголосив, що противник намагається скористатися складними погодними умовами, а стабілізація обстановки залежить від злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів.

Під час поїздки Сирський зосередив увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та плануванні подальших дій. Основними завданнями, за його словами, залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових шляхів для забезпечення оборонців і евакуації поранених.

На підступах та в міській забудові триває боротьба з малими штурмовими піхотними групами ворога, рідше відбувається знищення легкої ворожої техніки.

“Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться”, – наголосив Сирський.