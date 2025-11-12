Франція – Україна. Букмекери оцінили шанси команд

Відбір на чемпіонат світу виходить на фінішну пряму. У європейській кваліфікації залишилось лише два тури, після яких і стане зрозуміло — хто поїде на мундіаль, хто пройде у стикові матчі плей-офф, а хто остаточно втратить всі шанси. Разом із Favbet оцінюємо шанси України у грі проти Франції і загалом на вихід із групи.

Хочеться вірити, що збірна України посяде друге місце у квартеті, що дасть можливість поборотись за путівку на ЧС вже в березні. Наразі команда Реброва якраз друга і випереджає Ісландію на три очки.

Експерти Favbet вважають, що Франція вже на 99% гарантувала собі пряму путівку на чемпіонат світу (на це коефіцієнт 1.01), а доля другого місця вирішиться у протистояння України на Ісландії. Букмекери оцінюють шанси України вище.

На топ-2 у групі коефіцієнти такі:

Україна — 1.25; Ісландія — 3.7

Тобто маємо співвідношення приблизно 75% на 25% на користь України. Але не все так просто. Якщо Україна програє Франції, а Ісландія обіграє Азербайджан, то в команд буде однаково очок, але в Ісландії буде краще різниця голів. А в такому випадку в останньому турі команду Реброва буде влаштовувати лише перемога. Нічия ж залишить нашу команду на 3-му місці в групі і відповідно без чемпіонату світу.

І тому нам треба максимально вболівати за Азербайджан, і при цьому самим намагатись взяти хоча б одне очко у Франції. Теоретично, Україна навіть може собі гарантувати друге місце вже зараз, але тільки якщо Ісландія поступиться Азербайджану, а ми як мінімум не програємо Франції.

У матчі в Парижі експерти Favbet, звичайно, віддають перевагу господарям. На перемогу Франції коефіцієнт 1.2, на нічию 7.3, і на перемогу України коефіцієнт аж 14.5. То ж вірогідність перемоги Франції 80%, а не програшу України — лише 20%.

На жаль, в обох матчах нам не допоможуть Олександр Зінченко та Артем Довбик, який отримав травму на цих вихідних. Із приємного можна відзначити повернення Віктора Циганкова, який зіграє за збірну вперше в цьому циклі. Він не тільки відновився після травми, а вже й встиг двічі забити за Жирону.

В будь-якому випадку треба розуміти, що вирішальним буде саме матч проти Ісландії. Питання лише в тому, нас буде задовольняти лише перемога, чи і нічия також буде прийнятна. А тому не виключено, що на гру із Франції Сергій Ребров не випустить всіх лідерів, а дасть відпочити їм перед Ісландією. Хід ризикований, але якщо він спрацює, і Україна підійде до вирішального матчу свіжішою, то Ребров буде виглядати справжнім стратегом в очах вболівальників. Тож вболіваємо за жовто-синіх і віримо, що наша команда все ж може вийти в плей-офф. Скоро дізнаємось, залишилось чекати не довго.

ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.