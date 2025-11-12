На Запоріжжі українські війська відійшли на нові рубежі для збереження особового складу

На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові дії, повідомили в Силах оборони Півдня України. Російські війська не припиняють масованих обстрілів і штурмів у районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове та Новопавлівське.

За добу зафіксовано близько 25 бойових зіткнень. Ворог зазнав значних втрат — ліквідовано 58 окупантів, ще близько трьох десятків поранено.

11 листопада ввечері українські підрозділи, щоб уникнути втрат, перемістилися на більш вигідні рубежі в районі Рівнопілля. Просування противника зупинено, тривають заходи з його блокування та вогневого ураження. Запеклі бої продовжуються і на інших ділянках фронту цих напрямків.

