Росія втратить щонайменше 37 млрд доларів нафтогазових доходів цього року, — Зеленський

Цього року вперше від початку повномасштабного вторгнення фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

“Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор. Все це обмежує російську воєнну машину”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив на ефективності як звичайних санкцій проти Росії, так і українських далекобійних санкцій, зокрема в частині ударів по суднах нафтового флоту РФ.

“Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску. Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше”, – зазначив президент.

Також Зеленський обговорив із керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном.