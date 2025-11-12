Прикордонники показали, де ховалися ухилянти під час перетину кордону у потягах до Польщі

Співробітники Державної прикордонної служби спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомили в ДПСУ. Зловмисники переправляли людей у відсіках пасажирських потягів, що курсували з України до Польщі, добираючи «клієнтів» через особисті знайомства.

Порушника знайшли в ніші для ковдр, за «подорож» він мав сплатити $11 тисяч / Фото: ДПСУ

Порушникам надавали детальні інструкції щодо маскування та перетину кордону. Під час перевірки одного з потягів правоохоронці виявили чоловіка, який переховувався у ніші для зберігання ковдр. За нелегальну «подорож» він мав заплатити $11 тисяч.

Організаторів схеми — двох чоловіків похилого віку — затримано, їм повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

