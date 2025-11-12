        Суспільство

        Під час атаки РФ загинув стрілець воєнізованої охорони “Укрзалізниці”

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2025 14:52
        читать на русском →
        Депо Укрзалізниці / Фото ілюстративне: epravda.com.ua
        Депо Укрзалізниці / Фото ілюстративне: epravda.com.ua

        Сьогодні, 12 листопада, під час дронової атаки РФ під час чергування на одному з інфраструктурних об’єктів “Укрзалізниці” загинув стрілець воєнізованої охорони.

        Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

        “На об’єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у двох кроках від укриття, не встиг повернутись”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        За словами Перцовського, в компанії детально вивчають всі обставини трагедії.

        “Загалом – ніч, коли вчергове боролися за те, щоб поїзда до/зі Сходу йшли попри ворожі атаки і вкотре вони, подекуди альтернативними маршрутами, з пересадками, але йдуть”, – зазначили в Укрзалізниці.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини