Під час атаки РФ загинув стрілець воєнізованої охорони “Укрзалізниці”

Сьогодні, 12 листопада, під час дронової атаки РФ під час чергування на одному з інфраструктурних об’єктів “Укрзалізниці” загинув стрілець воєнізованої охорони.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

“На об’єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у двох кроках від укриття, не встиг повернутись”, – йдеться в повідомленні.

За словами Перцовського, в компанії детально вивчають всі обставини трагедії.

“Загалом – ніч, коли вчергове боролися за те, щоб поїзда до/зі Сходу йшли попри ворожі атаки і вкотре вони, подекуди альтернативними маршрутами, з пересадками, але йдуть”, – зазначили в Укрзалізниці.