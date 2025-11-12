        Кримінал

        СБУ затримала 20-річного хмельничанина, який шпигував за вильотами української бойової авіації

        Сергій Бордовський
        12 Листопада 2025 12:18
        Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за українською бойовою авіацією на заході країни, повідомили в СБУ. За даними слідства, 20-річний мешканець Хмельниччини погодився співпрацювати з окупантами, шукаючи “легкий заробіток” у проросійських Telegram-каналах.

        СБУ затримала російського агента, який встановлював камери біля аеродромів на заході України / Фото: СБУ

        Його завданням було фіксувати місця базування, кількість і графік вильотів літаків ЗСУ. Для цього він встановлював біля військових об’єктів приховані мінікамери з онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужб. Агент був затриманий «на гарячому» під час встановлення таких фотопасток.

        Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

