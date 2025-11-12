Студія “Квартал 95” заявила, що не має стосунку до подій довкола співвласника Тімура Міндіча

Студія «Квартал 95» оприлюднила заяву на тлі публікацій про одного зі співвласників компанії, який опинився у центрі гучної корупційної справи. У повідомленні наголошується, що ці події не мають жодного стосунку до роботи Студії, її команди чи контенту.

«Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди», — зазначили у заяві. У компанії підкреслили, що «Квартал 95» — це бренд і команда, яка понад 20 років займається виробництвом аудіовізуального контенту, та закликали не використовувати її ім’я у спекулятивних або політизованих контекстах.

Студія зазначила, що продовжує працювати в Україні, розвиває нові проєкти та підтримує Сили оборони.

Нагадаємо, що йдеться про бізнесмена Тімура Міндіча, який володіє 50% частки у ТОВ «Квартал 95», згідно з даними YouControl.