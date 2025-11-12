У Росії рекрутерів відправляють на фронт через провал набору до армії

У віддалених регіонах Росії, де провалюється рекрутингова кампанія, місцевих “рекрутерів” почали відправляти безпосередньо на фронт, повідомили в Головному управлінні розвідки МО України. Командування кремлівської армії запровадило покарання за невиконання планів набору до окупаційних військ — сержантів і офіцерів, відповідальних за мобілізацію, переводять у штурмові частини.

Зокрема, у республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів відправлені на передову до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій. За даними ГУР, середній недобір у пунктах відбору регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм. На фронт скеровують тих, у чиїх зонах відповідальності бракує чоловічого населення або неможливо провести рекрутинг у встановлені терміни.

У розвідці зазначили, що це свідчить про дезорієнтацію Кремля щодо реального стану справ у підконтрольних регіонах і про критичну потребу російського командування в поповненні втрат.

