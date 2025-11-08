Через російські удари затримуються потяги: пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині

Через ворожі удари по Полтавській області пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, зокрема контактну мережу на кількох ділянках, а на частині станцій відсутнє електропостачання. Про це повідомила “Укрзалізниця”.

Унаслідок цього низка потягів прямує із суттєвими затримками, оскільки рух можливий лише тепловозами. Приміські рейси на Полтавщині та Харківщині також затримуються на 1,5–2 години. Станом на 8:00 затримки поїздів далекого сполучення становлять від трьох до шести годин.

Зокрема:

№720 Київ – Харків запізнюється на 6 годин 30 хвилин,

№22/21 Харків – Львів — на 2 години 30 хвилин,

№111/112 Львів – Ізюм — на 5 годин,

№63/64 Львів – Харків — на 5 годин,

№103/104 Гусарівка – Львів — на 4 години,

№17/18 Ужгород – Харків — на 3 години 40 хвилин,

№227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ — на 3 години 30 хвилин.

Для пасажирів поїздів Інтерсіті+ №725 Харків – Київ і №720 Київ – Харків організовано пересадку у Полтаві: з і до міста пасажирів перевозять електропоїздами. Також поїзд №72/71 Львів – Павлоград тимчасово курсуватиме до станції Самар-Дніпровський, а до Павлограда пасажирів доправляють автобусами.

В “Укрзалізниці” наголосили, що залізничники роблять усе можливе, щоб скоротити відставання від графіка.