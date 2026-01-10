Марта Костюк вийшла у фінал турніру WTA у Брисбені

Українська тенісистка Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA у Брисбені. У півфінальному матчі українка впевнено обіграла шосту ракетку світу, американку Джессіку Пегулу.

Поєдинок тривав менш ніж годину. У першому сеті Костюк не залишила суперниці шансів, розгромивши її з рахунком 6:0 за 21 хвилину. Друга партія також завершилася на користь українки — 6:3.

Цей фінал став для Марти Костюк першим на турнірах WTA з квітня 2024 року. Востаннє вона грала у вирішальному матчі в Штутгарті, де поступилася Єлєні Рибакіній з Казахстану.

У фіналі турніру в Брисбені Костюк зустрінеться з першою ракеткою світу, нейтральною тенісисткою Ариною Сабалєнко. Матч відбудеться в ніч на неділю, 11 січня.

На шляху до фіналу українка здобула рекордні для себе три перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу — Амандою Анісімовою, Міррою Андрєєвою та Джессікою Пегулою. Перемога над Пегулою також стала реваншем за дві попередні поразки в очних зустрічах.

Це четвертий фінал у кар’єрі Марти Костюк на турнірах WTA. У live-рейтингу українка піднялася на 20-те місце, а у разі перемоги в Брисбені може піднятися ще на дві позиції.