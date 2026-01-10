Путін надіслав попереджувальний сигнал Україні та Заходу зброєю, яку не застосовували з 2024 року

Запуск президентом Росії Володимиром Путіним гіперзвукової ракети «Орешник», імовірно, мав на меті залякати Україну та продемонструвати військову міць Росії Європі й Сполученим Штатам у критичний момент переговорів щодо завершення війни, пише Reuters.

Путін неодноразово вихвалявся швидкістю та руйнівною силою «Орешника», який Росія вперше застосувала проти України в листопаді 2024 року. Відтоді цю зброю тримали в резерві.

Нічний удар «Орешником» по західній Україні стався після тижня невдач для Росії. У суботу президент США Дональд Трамп направив американські сили спеціального призначення для захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро — близького союзника Путіна. У середу ж американські військові захопили нафтовий танкер під російським прапором у північній частині Атлантики.

У вівторок Велика Британія та Франція оголосили про плани розмістити війська в Україні у разі припинення вогню, що викликало реакцію Москви, яка заявила, що розглядатиме іноземних військових як законні цілі для ударів.

Фахівець з Росії з Університету Інсбрука в Австрії Герхард Манґотт заявив, що Москва роздратована тим, що її відсунули на другий план під час кількох тижнів дипломатії між США, Україною та європейцями, і «особливо розлючена» можливими планами розгортання військ європейських союзників Києва. Саме в цьому контексті, за його словами, слід розглядати застосування «Орешника».

За словами Манґотта, це сигнал Сполученим Штатам і європейцям про військові можливості російської армії. Москва хоче донести, що Росію слід сприймати серйозно з огляду на її військовий арсенал, а Європа і Трамп мають повернутися до мінімального рівня поваги до російської позиції на переговорах.

Руйнація не обов’язково є метою

«Орешник» здатен нести як ядерні, так і звичайні бойові частини, однак немає жодних ознак того, що під час останнього удару використовувався ядерний компонент.

Один із високопосадовців України повідомив Reuters, що ракета влучила в державне підприємство у західному місті Львів і, ймовірно, несла інертні або «муляжні» бойові частини — як і в 2024 році, коли Росія вперше застосувала цю ракету для випробування в умовах війни.

Директор проєкту «Російські ядерні сили» Павел Подвіг заявив Reuters, що наразі Росія використовує «Орешник» переважно для подачі сигналу, а не для завдання максимальних руйнувань. За його словами, це загальний сигнал готовності до ескалації, і, ймовірно, саме так його сприйме Захід.

Реакція Заходу на удар, здійснений приблизно за 60 кілометрів від кордону України з країною НАТО — Польщею, була швидкою. Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини назвали атаку ескалаційною та неприйнятною. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що це явна ескалація проти України та попередження Європі й США.

Сумніви щодо російського пояснення застосування ракети

Манґотт скептично поставився до офіційної заяви Міністерства оборони Росії, яке пояснило запуск «Орешника» нібито українською атакою дронів на одну з резиденцій Путіна в Новгородській області наприкінці минулого місяця. Україна заперечила сам факт такої атаки, звинувативши Москву в спробі зірвати мирні переговори.

Деякі відомі російські воєнні блогери також розкритикували офіційне пояснення удару як акту помсти. Зокрема Юрій Баранчик зазначив, що це виглядало б «переконливіше», якби ракету запустили по бункеру президента Володимира Зеленського в Києві.

Австралійський військовий експерт Мік Раян пов’язав застосування цієї зброї з нещодавніми невдачами Росії, зокрема у Венесуелі. За його словами, мета полягає в демонстрації того, що Росія залишається ядерною світовою державою. У цьому сенсі «Орешник» є радше психологічною зброєю — інструментом когнітивної війни Путіна проти України та Заходу, а не засобом масового фізичного знищення.

Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв у дописі в соцмережах згадав захоплення Мадуро, затримання танкера США та можливість нових американських санкцій, назвавши початок року «бурхливим». У різко критичних заявах на адресу Вашингтона він порівняв удар «Орешником» з «життєво необхідною ін’єкцією галоперидолу» — антипсихотичного препарату.

Відомий російський воєнний блогер Fighterbomber, колишній військовий, висловив думку, що застосування «Орешника» було демонстрацією сили для передачі сигналу і що Москва не вдаватиметься до цього часто. Він зазначив, що частину комплексів передали Білорусі, а Росія має певний резерв, однак запас цих відносно нових ракет не є безмежним.

З урахуванням усіх чинників, за його словами, Росія може дозволити собі подібні демонстрації два-три рази на рік. Він висловив сподівання, що нових запусків найближчим часом не знадобиться, підсумувавши: сигнали надіслано і їх почуто.