Укрзалізниця запускає інтернет через Starlink у поїздах далекого сполучення: скільки це коштує

Укрзалізниця розширює пілотний проєкт із доступом до інтернету в поїздах далекого сполучення. У тестовому режимі Wi-Fi запрацював у флагманському поїзді №95/96 Київ — Рахів.

Як повідомляє Укрзалізниця, доступ до мережі отримали пасажири всіх вагонів обох складів поїзда «Гуцульщина».

Кожному пасажиру надається 10 хвилин безкоштовного доступу для тестування послуги та надсилання термінових повідомлень. Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки коштує 120 грн на добу без обмеження трафіку, з яких 5 Гб надаються без обмежень швидкості. Оплатити послугу можна онлайн банківською карткою, а також через Apple Pay або Google Pay.

Технологічне рішення забезпечується обладнанням Starlink, яке раніше тестували на окремих дипломатичних рейсах і яке підтвердило стабільну роботу в українських умовах. Вагони поїзда були обладнані партнером без залучення інвестицій з боку Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що у разі стабільного попиту проєкт масштабують на інші поїзди далекого сполучення через прозорий конкурс на постачання послуги. Проєкт реалізується спільно з Міністерство розвитку громад та територій України.

В Укрзалізниці також нагадали, що за підтримки Міністерства цифрової трансформації швидкісний інтернет уже доступний у всіх 16 поїздах «Інтерсіті+».