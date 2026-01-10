Київ має перейти на планові графіки електропостачання до кінця дня — Свириденко

Уряд працює над відновленням енергопостачання для мешканців Києва та Київської області після обстрілів. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, система теплопостачання в столиці вже запущена. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск тепла безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла в Києві очікують уже сьогодні.

Ситуація з електропостачанням залишається складнішою. Правий берег столиці майже повністю переведений на планові графіки відключень, тоді як на Лівому березі ще зберігаються аварійні відключення. Як пояснила Свириденко, енергомережі зазнали суттєвих пошкоджень, а через низькі температури зросло навантаження на систему через активне використання електрообігрівачів. Вона закликала мешканців ощадливо споживати електроенергію в період відновлення енергосистеми.

Премʼєр-міністерка зазначила, що проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами, а уряд надає повну підтримку для якнайшвидшого збільшення обсягів подачі електроенергії. Очікується, що Київ повністю перейде на планові графіки електропостачання до кінця дня.

Водночас у Київській області також тривають відновлювальні роботи. За словами Свириденко, електропостачання вже відновили для 275 тисяч домівок, і очікується, що світло повернеться до осель мешканців області до кінця доби.