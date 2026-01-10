Зеленський заявив, що Трамп має укласти угоду про вільну торгівлю з Україною

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю заявив, що обговорює можливу угоду про вільну торгівлю зі США як частину ширшого пакета процвітання, спрямованого на відновлення країни після війни.

Угода передбачала б нульові мита у торгівлі зі США та поширювалася б на деякі індустріалізовані частини України, надаючи країні «дуже серйозні карти» у порівнянні з сусідніми державами та потенційно залучаючи інвестиції й бізнес, сказав Зеленський в телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Український лідер зазначив, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Дональдом Трампом, додавши, що така угода також стала б додатковою економічною гарантією безпеки.

Реклама

Реклама

Зеленський зробив цю заяву після отримання доповіді від свого головного переговорника Рустема Умєрова, який у п’ятницю провів розмову зі спеціальними представниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, представники США останнім часом контактували з Росією «в певному форматі», і він додав, що не знає, чи полетять Віткофф або Кушнер до Росії найближчим часом для особистих зустрічей.

Зеленський сказав, що Україна передала свої зауваження щодо територіальних пропозицій американській команді, яка згодом передасть їх російській стороні для отримання відповіді, після чого вона може бути передана Києву.

Український лідер зазначив, що сподівається отримати відповідь Росії щодо 20-пунктової рамкової пропозиції до моменту фіналізації гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом, що може статися вже наприкінці цього місяця. Він додав, що очікує зустрічі з Трампом або у США, або в Давосі, у Швейцарії, де обидва лідери мають взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Зеленський заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов’язання США у разі відновлення російської агресії.

«Я не хочу, щоб усе зводилося лише до обіцянок реагувати», — сказав Зеленський. «Я справді хочу чогось більш конкретного».

Трамп раніше цього року заявляв, що він «не в захваті» від президента Росії Володимира Путіна, однак поки що публічно не зобов’язався до нових кроків підтримки України.

Попри те, що переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні суттєво просунулися, територіальні питання залишаються головною перешкодою в переговорах щодо завершення російського вторгнення.

За словами Зеленського, Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони, яка відокремлюватиме українські та російські сили після можливого перемир’я.

Цю пропозицію, яку не слід плутати з ідеєю широкої угоди про вільну торгівлю між США та Україною, є локальним планом, що стосується зони бойових дій. У разі реалізації будь-яка буферна зона, яка виникне внаслідок відведення військ, перетвориться на територію, де бізнес зможе працювати, а люди — жити й працювати за спеціальним правовим і податковим режимом.

«Формат складний, але справедливий», — сказав він.

За словами Зеленського, пропозиція вимагатиме від Росії дзеркальних кроків і також потребуватиме обговорення всередині країни. Така зона могла б бути створена в окремих районах Донбасу на сході України і слугувати компромісом, що передбачає відведення сил обох сторін і розділення їх на відстань, достатню для нормального життя в регіоні.

Другий варіант, за його словами, передбачає припинення бойових дій із залишенням сил на поточних позиціях, тоді як невирішені питання вирішувалися б шляхом дипломатії.

«Йдеться про замороження лінії зіткнення, а не конфлікту», — сказав Зеленський, додавши, що такий варіант був би простішим для реалізації та контролю з боку іноземних партнерів України.

Зеленський повторив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії. Україна ніколи не визнає свої окуповані території російськими, навіть якщо очікує відновлення суверенітету над усією своєю територією в майбутньому.

Зеленський закликав США більш системно реагувати на російську агресію, зазначивши, що Україна досі не отримала всі обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot і боєприпаси.

У ніч на п’ятницю Росія здійснила масштабну повітряну атаку по Україні, внаслідок якої значні райони столиці залишилися без електроенергії, тепла та водопостачання.

Мер Києва закликав мешканців тимчасово залишити місто, щоб уникнути переохолодження. Зеленський розкритикував цей заклик як панічний, заявивши, що варто зосередитися на наполегливій роботі для відновлення нормального функціонування міста.

«Не можна демонструвати росіянам те, що вони хочуть бачити і чути», — сказав Зеленський.

Коментуючи нещодавні заяви європейських лідерів про необхідність відновлення діалогу з Москвою, Зеленський зазначив, що не заперечує проти того, щоб Європа спілкувалася з Росією, за умови, що Путін усвідомлює серйозність цих розмов.

«Я не проти того, щоб Європа говорила з Росією, особливо зараз, коли є тиск США і Європа почала говорити про гарантії безпеки», — сказав він. «Ми рухаємося до фінального етапу, навіть якщо поки що не знаємо, яким він буде».