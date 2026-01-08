Укрзалізниця відновила рух у Запоріжжі, у Дніпрі поїзди курсують на резервній тязі

У Запоріжжі залізничний рух відновлено у стандартному режимі, тоді як у Дніпрі поїзди продовжують курсувати на 100% резервній теплотязі. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Відхилення від графіків руху зібрані на порталі uz-vezemo, а оперативні оновлення щодо приміських рейсів публікують у телеграм- та вайбер-каналах приміського сполучення.

В «Укрзалізниці» зазначили, що у разі неможливості потрапити на свій рейс через наслідки обстрілу або тривалу повітряну тривогу пасажирів прийматимуть на наступному рейсі аналогічного напрямку за наявності вільних місць.

Зокрема, поїзд Dnipro City Express №7202 сполученням Кам’янське-Пасажирське — Дніпро — Синельникове-1 уже прямує до кінцевої станції за маршрутом, а зворотний рейс №7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний вирушить найближчим часом.

Вокзали у Дніпрі та населених пунктах області заживлені від генераторів. На вокзалах Дніпропетровської та Запорізької областей цілодобово працюють 12 пунктів незламності, де пасажири можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати гарячий чай. У компанії запевняють, що запасів достатньо для всіх.