Нічна атака дронів по Дніпропетровщині: є поранені та масштабні відключення світла

Російські війська вночі знову здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, українські сили протиповітряної оборони збили 27 ворожих БпЛА, однак удари спричинили пошкодження інфраструктури та поранення цивільних.

Росія нанесла масований удар БпЛА по Дніпропетровській області, ППО збила 27 дронів / Фото Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки виникли пожежі, зафіксовані руйнування об’єктів інфраструктури та відключення електропостачання. Постраждали двоє людей — 44-річний чоловік і 58-річна жінка.

Пошкодження інфраструктури також зафіксовані у Дніпрі та Дніпровському районі. В обласному центрі виникли перебої з електропостачанням. Окрім цього, сталося займання в гаражному кооперативі: два гаражі зруйновані, ще 27 пошкоджені. Поранення дістав 34-річний чоловік.

Реклама

Реклама

У Самарівському районі через атаку пошкоджено приватний житловий будинок.

Під ударами перебувала і Нікопольщина. Російські війська застосовували FPV-дрони по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.