Укрзалізниця спростувала фейки про зупинку руху на Полтавщині: усі поїзди курсують

Укрзалізниця спростувала інформацію, яку поширюють деякі телеграм-канали про нібито скорочення руху поїздів на Полтавщині. Як повідомили в Укрзалізниці, фото зруйнованих депо та підстанцій, що поширюються в мережі, використовуються для посіву паніки серед громадян.

У компанії зазначили, що удари по залізничній інфраструктурі вже стали щоденним викликом, однак рух поїздів зберігається після кожної атаки завдяки оперативному відновленню. Станом на зараз на знеструмлених ділянках залучено резервні тепловози, зокрема на Полтавщині. Від Гребінки до Полтави вже відновлено електротягу, а інфраструктура поступово ремонтується.

В Укрзалізниці наголосили, що будь-які зміни розкладу повідомляються виключно через офіційні джерела компанії. Для прикладу, поїзд Інтерсіті+ №712 Київ–Гусарівка нині рухається під резервним тепловозом, а далі сполучення організоване підмінним складом. Пасажирам гарантують доставку до місця призначення, як завжди.

Відстежувати актуальні затримки можна на порталі uz-vezemo. Укрзалізниця закликає зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію.