Генштаб підтвердив ураження заводу “Ставролєн” у Ставропольському краї рф

Підрозділи Сил оборони України здійснили успішні удари по військово-промисловій інфраструктурі ворога, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, уразили завод «Ставролєн» у місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії, який виробляв нафтохімічну продукцію для потреб російського ВПК.

Підприємство має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виготовлення корпусних деталей, ущільнень, ізоляційних матеріалів і компонентів для безпілотників. У районі цілі зафіксовано серію вибухів і масштабну пожежу, результати ураження уточнюються.

Крім того, українські сили знищили склад боєприпасів окупантів на тимчасово окупованій території в селищі Новий Світ Донецької області. Зафіксовано вибухи та детонацію. Генштаб наголосив, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по воєнно-економічному потенціалу Росії, аби змусити її припинити збройну агресію проти України.

