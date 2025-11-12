На Київщині начальниця їдальні разом із підлеглими крала та продавала продукти, призначені для військових

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ викрили начальницю їдальні військової частини на Київщині, яка організувала систематичне викрадення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців, повідомили в ДБР.

На Київщині викрили розкрадання продуктів у військовій частині на понад 3 мільйони гривень / Фото: ДБР

До злочинної схеми жінка залучила інструктора їдальні та водія. Вони не використовували частину продуктів під час приготування страв, накопичуючи їх для подальшого продажу. Викрадене вивозили службовим автомобілем. За даними слідства, схема діяла щонайменше з січня 2025 року, а задокументовані збитки перевищують 3 мільйони гривень.

Щоб мати необмежений доступ до складів, начальниця оформила на роботу власну доньку, яка допомагала приховувати нестачу й вносила неправдиві дані до облікових документів. Через крадіжки погіршилася якість харчування у частині, що викликало численні скарги від військових.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тисяч гривень. Начальницю їдальні, інструктора та водія затримано.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ — викрадення військового майна, вчинене групою осіб у воєнний час. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави майже по 1 мільйону гривень.

Слідчі перевіряють причетність інших посадових осіб, зокрема командира частини, та встановлюють додаткові епізоди злочину.