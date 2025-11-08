19 загиблих і 36 поранених: ДБР повідомило про підозру командиру батальйону, який зібрав військових на нагородження під час атаки рф

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру батальйону, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав військових для нагородження на Дніпропетровщині 1 листопада. Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару, що призвів до загибелі та поранень серед військових і цивільних. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, ворог атакував область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», і трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Захід відбувався на території, де також перебувало цивільне населення. Попри вимогу щодо розосередження особового складу, після оголошення повітряної тривоги командир не припинив нагородження і не віддав наказ про укриття людей.

Реклама

Реклама

У цей час російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях скупчення військових. Внаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних, ще 36 військових зазнали поранень.

Командира підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. У ДБР наголосили, що підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків, і підкреслили: у воєнний час командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку своїх підлеглих.