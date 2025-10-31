На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових — обставини з’ясовує ДБР

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії щодо смертельної аварії, яка сталася 30 жовтня поблизу села Жирівка Львівського району. Унаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули четверо військовослужбовців. Про це повідомили у ДБР.

За попередніми даними, близько 21:15 водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті, після чого авто виїхало за межі дороги та врізалося у вантажівку, що стояла нерухомо.

Унаслідок удару загинули водій та двоє пасажирів Nissan, а також пасажир вантажівки — військовий, який у цей момент виходив із кабіни транспортного засобу.

На місці події працювали слідчі й оперативники ДБР, які провели огляд місця аварії, вилучили докази та опитали свідків. Наразі призначено експертизи, тривають заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб.