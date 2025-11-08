Масований удар рф: ППО знищила 415 дронів і ракет, але є влучання у 25 локацій

У ніч на 8 листопада російська армія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Радіотехнічні війська виявили 503 засоби повітряного нападу: 45 ракет (32 з них — балістичні) і 458 безпілотників різних типів, зокрема близько 300 Shahed. Основними напрямками ударів були Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 415 цілей — 406 ударних дронів і 9 ракет. Водночас зафіксовано влучання 26 ракет і 52 безпілотників на 25 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох регіонах країни.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні групи Сил оборони, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Інформація щодо десяти ворожих ракет уточнюється.