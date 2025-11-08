У Дніпрі дрон влучив у житловий будинок: одна людина загинула, десять поранено

У Дніпрі російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Є загибла людина, десятеро поранених і двоє зниклих безвісти.

Російський безпілотник зруйнував будинок у Дніпрі / Фото: ДСНС

Як повідомили в ДСНС України, тіло загиблої рятувальники деблокували з-під завалів, а близько тридцяти мешканців вдалося врятувати. На місці події працюють рятувальники, поліцейські та психологи, які допомагають постраждалим упоратися зі стресом.

Пошуки двох осіб, які не виходять на зв’язок із рідними, тривають. Поліцейські документують наслідки російського удару та фіксують воєнні злочини рф.

