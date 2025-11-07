Оголошено список претендентів на Grammy 2026

Оприлюднено повний список номінантів на 68-му церемонію премії Grammy. Урочиста подія відбудеться 1 лютого 2026 року на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі. Участь у нагородженні візьмуть артисти та релізи, видані в період з 31 серпня 2024 року до 30 серпня 2025 року повідомляє The New York Times.
Лідером за кількістю номінацій став Кендрік Ламар – він отримав дев’ять відзначень завдяки своєму шостому альбому GNX. Платівка та її треки претендують одразу на три головні нагороди: «Запис року», «Пісня року» та «Альбом року». Також Ламар представлений у поп- і репкатегоріях.
У списку фаворитів також Lady Gaga (7 номінацій), Bad Bunny, Sabrina Carpenter і Leon Thomas (по 6 номінацій).
Нижче — ключові номінації:
Запис року (Record of the Year)
- “DtMF” — Bad Bunny
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Anxiety” — Doechii
- “Wildflower” — Billie Eilish
- “Abracadabra” — Lady Gaga
- “Luther” — Kendrick Lamar з SZA
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Apt.” — Rosé і Bruno Mars
Альбом року (Album of the Year)
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Swag — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T і Malice
- Mayhem — Lady Gaga
- GNX — Kendrick Lamar
- Mutt — Leon Thomas
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Пісня року (Song of the Year)
- “Abracadabra” — Lady Gaga
- “Anxiety” — Doechii
- “Apt.” — Rosé & Bruno Mars
- “DtMF” — Bad Bunny
- “Golden” (саундтрек до KPop Demon Hunters)
- “Luther” — Kendrick Lamar з SZA
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Wildflower” — Billie Eilish
Найкраще поп-соло виконання (Best Pop Solo Performance)
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Найкращий рок-альбом (Best Rock Album)
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile
- Idols — Yungblood
Найкращий джазовий інструментальний альбом (Best Jazz Instrumental Album)
- Trilogy 3 (Live) — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Southern Nights — Sullivan Fortner ft. Peter Washington & Marcus Gilmore
- Belonging — Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall — John Patitucci ft. Chris Potter & Brian Blade
- Fasten Up — Yellowjackets
Церемонія обіцяє бути напруженою та видовищною: боротьба за головні нагороди розгорнеться між кількома дуже сильними релізами року.