        Оголошено список претендентів на Grammy 2026

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2025 19:30
        Леді Гага номінована на шість нагород / Фото The New York Times
        Оприлюднено повний список номінантів на 68-му церемонію премії Grammy. Урочиста подія відбудеться 1 лютого 2026 року на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі. Участь у нагородженні візьмуть артисти та релізи, видані в період з 31 серпня 2024 року до 30 серпня 2025 року повідомляє The New York Times.

        Лідером за кількістю номінацій став Кендрік Ламар – він отримав дев’ять відзначень завдяки своєму шостому альбому GNX. Платівка та її треки претендують одразу на три головні нагороди: «Запис року», «Пісня року» та «Альбом року». Також Ламар представлений у поп- і репкатегоріях.

        У списку фаворитів також Lady Gaga (7 номінацій), Bad Bunny, Sabrina Carpenter і Leon Thomas (по 6 номінацій).

        Нижче — ключові номінації:

        Запис року (Record of the Year)

        • “DtMF” — Bad Bunny
        • “Manchild” — Sabrina Carpenter
        • “Anxiety” — Doechii
        • “Wildflower” — Billie Eilish
        • “Abracadabra” — Lady Gaga
        • “Luther” — Kendrick Lamar з SZA
        • “The Subway” — Chappell Roan
        • “Apt.” — Rosé і Bruno Mars

        Альбом року (Album of the Year)

        • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
        • Swag — Justin Bieber
        • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
        • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T і Malice
        • Mayhem — Lady Gaga
        • GNX — Kendrick Lamar
        • Mutt — Leon Thomas
        • Chromakopia — Tyler, the Creator

        Пісня року (Song of the Year)

        • “Abracadabra” — Lady Gaga
        • “Anxiety” — Doechii
        • “Apt.” — Rosé & Bruno Mars
        • “DtMF” — Bad Bunny
        • “Golden” (саундтрек до KPop Demon Hunters)
        • “Luther” — Kendrick Lamar з SZA
        • “Manchild” — Sabrina Carpenter
        • “Wildflower” — Billie Eilish

        Найкраще поп-соло виконання (Best Pop Solo Performance)

        • “Daisies” — Justin Bieber
        • “Manchild” — Sabrina Carpenter
        • “Disease” — Lady Gaga
        • “The Subway” — Chappell Roan
        • “Messy” — Lola Young

        Найкращий рок-альбом (Best Rock Album)

        • Private Music — Deftones
        • I Quit — Haim
        • From Zero — Linkin Park
        • Never Enough — Turnstile
        • Idols — Yungblood

        Найкращий джазовий інструментальний альбом (Best Jazz Instrumental Album)

        • Trilogy 3 (Live) — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
        • Southern Nights — Sullivan Fortner ft. Peter Washington & Marcus Gilmore
        • Belonging — Branford Marsalis Quartet
        • Spirit Fall — John Patitucci ft. Chris Potter & Brian Blade
        • Fasten Up — Yellowjackets

        Церемонія обіцяє бути напруженою та видовищною: боротьба за головні нагороди розгорнеться між кількома дуже сильними релізами року.


