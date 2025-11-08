На Харківщині через ракетно-дронову атаку загинув енергетик, десятеро людей поранено

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по енергетичній та газовій інфраструктурі Харківщини. Загинув 48-річний оператор газової компанії, ще десятеро людей отримали поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У ніч на 8 листопада росія атакувала енергооб’єкти Харківщини / Фото: прокуратура України

Попередньо встановлено, що для атак росія застосувала балістичні ракети типу «Іскандер» і безпілотники «Герань-2». Огляди місць подій тривають.

Крім того, близько 00:30 артилерійським вогнем обстріляно село Грушівка Куп’янського району. Поранення отримав 43-річний чоловік.

