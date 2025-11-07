        Суспільство

        В Україні в суботу без опадів, на дорогах – туман

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2025 21:59
        Київ в тумані. 4 листопада 2025 / Фото з X @Stasyadv_
        У суботу, 8 листопада, в Україні переважатиме суха погода. За даними Укргідрометцентру, погоду визначатиме поле високого тиску. Невеликі дощі можливі лише в Закарпатті та Карпатах — там впливатиме атмосферний фронт.

        Водночас у північно-східних, східних та більшості західних областей вночі та вранці очікуються локальні тумани. Синоптики закликають водіїв бути уважними на дорогах через знижену видимість.

        Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, удень підніматиметься до +8…+13°. На півдні буде тепліше: вночі +4…+9°, удень +11…+16°.

        У Києві та Київській області 8 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів.

        Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура в області вночі +1…+6°, удень +8…+13°.

        У столиці вночі +4…+6°, вдень близько +10°.


