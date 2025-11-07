У Британії польку засудили за переслідування родини зниклої Мадлен Маккан

У Великій Британії суд присяжних визнав 24-річну громадянку Польщі Юлію Вандельт винною в переслідуванні родини зниклої дівчинки Мадлен Маккан, але виправдав за більш серйозним обвинуваченням у сталкінгу. Про це повідомляє Reuters.

Суд у Лестері встановив, що протягом понад двох років – із червня 2022 року до моменту арешту у лютому цього року – Вандельт надсилала батькам Мадлен, Кейт і Джеррі Маккан, численні повідомлення, листи та дзвінки, стверджуючи, що вона і є їхньою зниклою донькою.

У 2023 році її заява набула широкого розголосу у соцмережах: дівчина публічно заявляла, що має схожі риси з Мадлен і вимагала проведення тестів ДНК. Прокуратура наголосила, що існують «однозначні наукові докази», які спростовують будь-який родинний зв’язок із родиною Маккан.

Суд призначив Вандельт шість місяців ув’язнення за переслідування – максимальний строк за цією статтею. Однак вона вже відбула цей термін під час перебування під вартою, тому повторно до тюрми не вирушить. Суддя також винесла безстрокову заборону на будь-який контакт з родиною Маккан.

Паралельно обвинуватили 61-річну Карен Спрагг, яку вважали спільницею Вандельт, але присяжні також виправдали її за звинуваченням у сталкінгу.

У заяві після вироку Кейт і Джеррі Маккан зазначили, що «не відчувають радості» від результату справи та закликали тих, хто може володіти інформацією про долю їхньої доньки, передати її поліції.

«Сподіваємося, що пані Вандельт отримає належну допомогу і підтримку, а її вразливість не буде використана іншими», – повідомили батьки.

Мадлен Маккан зникла в травні 2007 року на курорті в Португалії, за дев’ять днів до свого четвертого дня народження. Пошуки тривають і досі. Дівчинці було б 22 роки.