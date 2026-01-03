        Новини

        Зеленський зателефонував Стармеру і наголосив на необхідності передати Україні кошти від продажу ФК “Челсі”

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 14:24
        Британський прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський на Даунінг-стріт, 10, Лондон, Велика Британія, 24 жовтня 2025 року / Фото: REUTERS
        Британський прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський на Даунінг-стріт, 10, Лондон, Велика Британія, 24 жовтня 2025 року / Фото: REUTERS

        Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кір Стармер, під час якої наголосив на необхідності справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу футбольного клубу «Челсі».

        Про це повідомили в Офісі президента України.

        Під час розмови лідери обговорили подальші дипломатичні кроки та спільне досягнення більшої справедливості з урахуванням наслідків війни, розв’язаної Росією, а також підготовку зустрічі на рівні лідерів і координацію радників з питань національної безпеки.

        Зеленський зазначив, що в спільній роботі беруть участь 18 представників з Європи та триває координація з американською стороною. Окремо Президент підкреслив, що заморожені 2,5 млрд фунтів від продажу ФК «Челсі» можуть і мають бути спрямовані на захист життів та відбудову України після російських ударів.

        Глава держави подякував Кіру Стармеру за лідерство та Великій Британії за підтримку України й ухвалення справедливих рішень.


