        Україна та Швеція домовилися про локалізацію виробництва винищувачів Gripen

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2025 20:43
        Винищувач Gripen E на церемонії підписання угоди між Україною та Швецією 22 жовтня 2025 / Фото Офіс президента
        Винищувач Gripen E на церемонії підписання угоди між Україною та Швецією 22 жовтня 2025 / Фото Офіс президента

        Україна та Швеція досягли домовленостей щодо розгортання виробництва шведських багатоцільових винищувачів Saab JAS 39 Gripen на українських підприємствах. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час брифінгу 7 листопада, пише Суспільне.

        За його словами, 6 листопада українська сторона узгодила зі шведським Міноборони деталі щодо постачання та майбутнього виробництва 150 літаків. Цього ж дня було підписано меморандум між українською компанією та Saab щодо локалізації виробництва.

        Шмигаль зазначив, що повноцінне розгортання виробництва планують на 2033 рік. На українські підприємства мають передати широкий спектр робіт — від великоблочного складання до виготовлення окремих компонентів.

        Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розвиток авіаційних спроможностей є одним із ключових пріоритетів для Збройних сил. Водночас строки постачання літаків не розголошують до завершення всіх узгоджень і фінансових процедур.

        Як зазначив глава держави, серед можливих джерел фінансування розглядаються заморожені російські активи, а також окремі міжнародні програми підтримки.

        Тим часом у Saab також розглядають можливість паралельного розгортання виробництва Gripen у Канаді — через зростання інтересу до цих винищувачів, зокрема з боку України.


