Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України: запроваджені аварійні відключення

Російська армія вночі здійснила комбінований масований удар по критичній інфраструктурі України. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії, тривають рятувальні роботи.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація.

Як повідомила ДСНС України, під час удару постраждали Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Реклама

Реклама

У Харкові через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Метро — працює у режимі укриття. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.