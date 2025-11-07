РФ вдарила КАБами по АЗС під Харковом, постраждали п’ятеро людей

Сьогодні, 7 листопада, близько 21:00, російські військові завдали авіаудару по території Пісочинської громади Харківського району. Постраждали п’ятеро людей, зокрема працівник поліції.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як уточнили в Харківській ОВА, під ударом опинилося селище Коротич. Внаслідок влучання керованих авіабомб пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів. Постраждали пʼятеро людей: дві жінки та троє чоловіків.

“Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків – 35 і 31 року. Серед поранених – працівник поліції, який перебував на службі”, – йдеться в повідомленні поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину, допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.