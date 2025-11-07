        Суспільство

        РФ вдарила КАБами по АЗС під Харковом, постраждали п’ятеро людей

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 22:51
        читать на русском →
        Знищена російськими КАБами АЗС в Коротичі / Фото: Харківська ОВА
        Знищена російськими КАБами АЗС в Коротичі / Фото: Харківська ОВА

        Сьогодні, 7 листопада, близько 21:00, російські військові завдали авіаудару по території Пісочинської громади Харківського району. Постраждали п’ятеро людей, зокрема працівник поліції.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Як уточнили в Харківській ОВА, під ударом опинилося селище Коротич. Внаслідок влучання керованих авіабомб пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів. Постраждали пʼятеро людей: дві жінки та троє чоловіків.

        Реклама
        Реклама

        “Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків – 35 і 31 року. Серед поранених – працівник поліції, який перебував на службі”, – йдеться в повідомленні поліції.

        На місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину, допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.

        За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. 

        Наслідки авіаудару по Коротичу 7 листопада / Фото: Харківська ОВА, Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини