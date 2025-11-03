“Зібрали найкращих на відкритій території”: ДБР розслідує загибель військових на Дніпропетровщині під час ракетного удару

Державне бюро розслідувань повідомило про початок досудового розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару на Дніпропетровщині. За попередніми даними, 1 листопада близько 17:00 ворог атакував місце базування підрозділу, унаслідок чого загинули та були поранені українські бійці.

Слідчо-оперативна група ДБР працює на місці, встановлюючи обставини трагедії. Слідство, зокрема, перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття. Розслідування ведеться за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану). Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Про загиблих повідомляють і побратими. У соцмережах брат одного з військовослужбовців розповів, що бійці зібралися на відкритій території для вручення нагород, коли стався удар. За його словами, серед загиблих були досвідчені піхотинці та оператори БпЛА. Він зазначив, що його брат служив із 2023 року, брав участь у боях на різних ділянках фронту й повернувся в підрозділ після відпустки.

Офіційні дані щодо кількості загиблих та поранених наразі не повідомляються.