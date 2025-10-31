ДБР викрило масштабну схему незаконної вирубки дубів у шести областях України

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему незаконної вирубки цінної деревини, що діяла у Волинській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Закарпатській областях. Як повідомили у ДБР, збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Понад 2 мільйони хабара за дуби: ДБР розкрило масштабну лісову схему / Фото: ДБР

До протиправної діяльності були причетні власник двох приватних підприємств і керівник філії «Центрального лісового офісу» ДП «Ліси України». Бізнесмен домовився з посадовцем про незаконну вирубку дубів, деревину відпускали без офіційного обліку, а за «співпрацю» посадовець отримував хабар.

Щоб легалізувати незаконно зрубану деревину, підлеглі підприємця виготовляли фіктивні документи й перекидали товар між пов’язаними фірмами, після чого перероблену деревину експортували за кордон через третє підприємство, оформлене на знайомого бізнесмена.

У жовтні 2025 року підприємець передав посадовцю понад 2 мільйони гривень за незаконно зрубані 98 кубометрів дубів. Обох фігурантів затримали під час передачі грошей.

Підприємцю повідомлено про підозру за статтею 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди), а посадовцю — за статтею 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Суд має обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також накладено арешт на вилучене майно.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи — серед них можуть бути юристи, бухгалтери, адвокати та працівники лісового господарства. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.