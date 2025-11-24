Топчиновників Держпраці викрили у масштабній корупційній схемі на Прикарпатті

ДБР та Нацполіція викрили масштабну корупційну схему у міжрегіональному управлінні Держпраці, яке обслуговує Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області. За даними слідства, посадовці систематично вимагали гроші з підприємців за безплатні послуги, оформлення документів і «вирішення питань».

Про це повідомили у ДБР та Нацполіції.

Правоохоронці затримали керівництво міжрегіонального управління Держпраці за системні побори / Фото: Нацполіція, ДБР

За даними слідчих, організував схему начальник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці, до якої залучив начальника управління інспекційної діяльності, його заступника та керівника приватної структури, що проводила навчання з охорони праці.

Посадовці вимагали гроші за безплатні послуги — навчання з охорони праці та видачу посвідчень без фактичного проходження курсів. Також вони брали оплату за прискорену реєстрацію декларацій-дозволів на роботи підвищеної небезпеки, які мали видаватися безплатно упродовж 5 днів. Підприємців, які зверталися до «неправильних» експертних організацій, змушували чекати місяцями, тоді як «потрібна» фірма гарантувала результат за тиждень.

За даними Нацполіції, вартість таких «послуг» коливалася від 1 500 грн до 1 000 доларів:

фіктивне навчання — 1 500 грн;

посвідчення без навчання — 4 500 грн;

декларація відповідності матеріально-технічної бази — 30 000 грн;

«належне» розслідування нещасного випадку — 40 000 грн.

Слідство також встановило, що чиновники вигадували фіктивні перевірки, хоча під час воєнного стану їх проводити заборонено. Вони повідомляли підприємцям про «потрапляння у план» і вимагали гроші за уникнення надуманих інспекцій. Крім того, регулярно отримували хабарі за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників та інших порушень.

За інформацією ДБР, лише у 2025 році фігуранти могли отримати сотні тисяч гривень неправомірної вигоди, а загальна сума хабарів може сягати кількох мільйонів.

Правоохоронці провели близько 40 обшуків у трьох областях — у помешканнях та авто підозрюваних, на підприємствах і в офісах Держпраці. Вилучено документацію, телефони та понад два мільйони гривень готівкою.

Начальнику управління, його підлеглим та керівнику приватного підприємства повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Усіх затриманих взято під варту з можливістю внесення застави. Максимальна санкція статей — до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.