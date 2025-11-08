Чернігівський ТЦК пояснив обставини інциденту з мобілізованим чоловіком, який отримав черепно-мозкову травму

Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив про початок службової перевірки у зв’язку з відео, що поширюється у мережі, на якому зафіксовано випадок травмування військовозобов’язаного під час супроводу до місця служби. Про це йдеться в заяві Чернігівського обласного ТЦК та СП.

За попередніми даними, чоловік намагався самовільно залишити мікроавтобус під час руху, внаслідок чого отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. На місце події прибули медики швидкої допомоги та поліція, постраждалому надали першу медичну допомогу, після чого його госпіталізували.

Розпочато службову перевірку для з’ясування обставин інциденту та встановлення відповідальних осіб. У ТЦК наголосили, що за її результатами діям усіх учасників події буде надано правову оцінку та закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

