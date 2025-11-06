Водій із кортежу Анджеліни Джолі не виходить на зв’язок після зупинки ТЦК на Миколаївщині

33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро, який був водієм у кортежі американської акторки Анджеліни Джолі, зник після того, як його зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП. Його телефон вимкнений, рідні не можуть з ним зв’язатися.

Про це пише Суспільне Кропивницький.

Напередодні, під час неофіційного візиту американської акторки Анджеліни Джолі до України, в одного з водіїв кортежу на ім’я Дмитро виявилися проблеми з військово-обліковими документами. Чоловіка попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП.

Дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла Суспільному, що нині його телефон вимкнений. Він не відповідає на дзвінки та повідомлення, тому Юлія їде на Миколаївщину, щоб з’ясувати ситуацію на місці. За її словами, вчора від Дмитра був один дзвінок й він повідомив, що перебуває в Миколаївській області, у Вознесенську, в ТЦК.

Його затримали, він рухався разом з кортежем. Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився. Він публічна людина в нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори. В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз “анкілозуючий спондиліт” — це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта”, — розповіла Лотицька.

За словами родичів зниклого, Дмитро в армії не служив. Пройшов військову кафедру в льотній академії, 10 років тому.

“Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він від суспільної організації, він як супровід, показати, розказати, як волонтер їхав з ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшику. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення”, — розповів брат зниклого Євген Пищиков.

У Миколаївському обласному ТЦК та СП ситуацію поки не прокоментували.