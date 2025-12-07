Після комбінованої атаки росіян у Кременчуку перебої зі світлом, водою та теплом

В ніч на 7 грудня по об’єктах інфраструктури Кременчука було завдано масованого комбінованого удару. В окремих районах міста фіксують перебої з електропостачанням, водою та теплом. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За інформацією Малецького, наразі всі міські служби працюють у безперервному режимі, щоб якнайшвидше відновити роботу критичних систем і забезпечити стабілізацію ситуації у Кременчуці. Офіційну та підтверджену інформацію про наслідки удару обласна військова адміністрація оприлюднить після завершення оцінки обстановки.

Міський голова закликав мешканців залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки та не поширювати фото або відео наслідків обстрілів, наголосивши, що це є питанням спільної безпеки громади. За його словами, місто продовжує працювати, а всі пошкодження будуть відновлені.

