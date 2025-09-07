Ворожий удар пошкодив міст через Дніпро в Кременчуці

У ніч на неділю російська атака пошкодила міст через Дніпро у Кременчуці. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, споруда перебуває на балансі «Укрзалізниці», і зараз експерти визначають масштаби руйнувань та можливість подальшої експлуатації.

«Наразі рух мостом неможливий — він перекритий. Ми очікуємо офіційної інформації від «Укрзалізниці» та готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення», – зазначив Малецький.

Міський голова додав, що на час перекриття споруди вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств.

За інформацією Укрзалізниці, через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

“Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов’язані з об’їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій”, – заявили у Укрзалізниці.

Там також додали, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці – на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук — Знам’янка (Користівка) та №6664 Знам’янка (Користівка) — Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через відновлювальні роботи.