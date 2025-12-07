США шукають компроміс між Києвом і Москвою: нові деталі переговорів із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів двогодинну телефонну розмову з радниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомили джерела Axios, обізнані з перебігом перемовин. Також Зеленський повідомив про розмову у своїй соцмережі X, назвавши її зосередженою та конструктивною.

Розмова відбулася після триденних інтенсивних контактів між українськими та американськими високопосадовцями у Маямі в рамках обговорення мирного плану Дональда Трампа. Раніше цього тижня Віткофф і Кушнер протягом п’яти годин провели переговори в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, намагаючись зібрати позиції обох сторін і схилити їх до взаємних поступок.

Під час спілкування з Зеленським обговорювалися насамперед територіальні питання та гарантії безпеки для України. За інформацією джерел, дискусія щодо територій була складною, оскільки Росія наполягає на виведенні українських військ з частини Донбасу, яку вона контролює. Водночас США намагаються запропонувати нові підходи, щоб зрушити питання з мертвої точки.

Реклама

Реклама

Окрему увагу було приділено американським гарантіям безпеки для України. За словами одного з джерел, сторони досягнули суттєвого прогресу і наблизилися до погодження позицій, однак залишаються нюанси у трактуванні відповідних положень.

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що найскладнішими залишаються питання територій і гарантій безпеки, а узгоджені рішення мають бути реалістичними, справедливими та довгостроковими. Вона також зазначила, що перемовини триватимуть, а особисті зустрічі є критично важливими для подальшого просування процесу.

Очікується, що радник з національної безпеки України Рустем Умеров і начальник Генерального штабу Андрій Гнатов повернуться з Маямі до Європи та в понеділок доповідатимуть Зеленському в Лондоні про американські пропозиції. Найближчим часом можливі нові раунди контактів з Віткоффом і Кушнером.