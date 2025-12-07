Чернігівщина під масованою атакою: 56 обстрілів за добу, є загиблий і поранена

Минулої доби Чернігівщина перебувала під масованою ворожою атакою. За інформацією керівника Чернігівської ОДА В’ячеслава Чауса, зафіксовано 56 обстрілів, унаслідок яких пролунало 103 вибухи по різних громадах області.

Наслідки ударів по Чернігівщині / Фото ДСНС, Чернігівська ОДА

Найбільшого удару зазнав Новгород-Сіверський. Ворожі ударні БпЛА типу “Герань” пошкодили райвідділ поліції, медичний коледж та житлові будинки. У власній оселі загинув 50-річний цивільний чоловік, травмована працівниця поліції. На місцях влучань працювали рятувальники, які ліквідували займання у покинутій будівлі, житловому домі та господарській споруді.

У Чернігівському районі безпілотники поцілили по підприємству критичної інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання, однак станом на ранок енергетики його відновили. Окремо зафіксовано влучання по енергооб’єкту в іншому населеному пункті району.

У Городнянській громаді під удар потрапило одне з підприємств, аналогічна ситуація зафіксована і в місті Мена, де БпЛА влучив по об’єкту господарської діяльності.

У самому Чернігові “Герані” повторно атакували об’єкт теплоенергетики.

Усі профільні служби продовжують ліквідацію наслідків ударів і оцінку пошкоджень.