На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА загинула продавчиня магазину

Протягом доби росіяни атакували ударними безпілотниками Чернігівську область. У кількох районах виникли пожежі та руйнування, загинула жінка.
Про це повідомили в ДСНС України.
У Новгород-Сіверському районі загорівся продовольчий магазин. Рятувальники місцевої пожежної команди деблокували з-під завалів співробітницю магазину, однак врятувати її не вдалося – жінка померла.
У Чернігівському районі виникла пожежа на території приватного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.
Усі пожежі ліквідовано.