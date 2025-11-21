На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА загинула продавчиня магазину

ДТП у Харкові: автівка збила стовп та вилетіла на дитячий майданчик, троє постраждалих

У Чернігівському районі виникла пожежа на території приватного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

У Новгород-Сіверському районі загорівся продовольчий магазин. Рятувальники місцевої пожежної команди деблокували з-під завалів співробітницю магазину, однак врятувати її не вдалося – жінка померла.

