        Суспільство

        На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА загинула продавчиня магазину

        Галина Шподарева
        21 Листопада 2025 09:42
        читать на русском →
        Пожежа на Чернігівщині / Фото: ДСНС
        Пожежа на Чернігівщині / Фото: ДСНС

        Протягом доби росіяни атакували ударними безпілотниками Чернігівську область. У кількох районах виникли пожежі та руйнування, загинула жінка.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        У Новгород-Сіверському районі загорівся продовольчий магазин. Рятувальники місцевої пожежної команди деблокували з-під завалів співробітницю магазину, однак врятувати її не вдалося – жінка померла.

        Реклама
        Реклама

        У Чернігівському районі виникла пожежа на території приватного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

        Усі пожежі ліквідовано.

        Наслідки обстрілів Чернігівщини / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини