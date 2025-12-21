        Суспільство

        “Щедрик” Миколи Леонтовича пролунав на одній зі зруйнованих ТЕС

        Віктор Алєксєєв
        21 Грудня 2025 15:11
        читать на русском →

        Це спільна ініціатива ДТЕК зі Svitlo Concert, направлена передовсім на іноземні аудиторії, повідомили в енергетичній компанії.

        «Щедрика» за кордоном краще знають як «Carol of the Bells». “Тож знайомою мелодією в неочікуваному місці ми звертаємось до світової спільноти з проханням підсилити підтримку української енергетики в часи безпрецедентних випробувань”, – йдеться у повідомленні ДТЕК.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини