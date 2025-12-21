Це спільна ініціатива ДТЕК зі Svitlo Concert, направлена передовсім на іноземні аудиторії, повідомили в енергетичній компанії.
«Щедрика» за кордоном краще знають як «Carol of the Bells». “Тож знайомою мелодією в неочікуваному місці ми звертаємось до світової спільноти з проханням підсилити підтримку української енергетики в часи безпрецедентних випробувань”, – йдеться у повідомленні ДТЕК.
«Щедрик» Миколи Леонтовича пролунав на одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК— ДТЕК (@DTEK_Ukraine) December 19, 2025
На станції, де поки чути шум ремонтів, чути ще й наші голоси.￼
